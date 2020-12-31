منذ نهاية يونيو 2018.. "مسام" ينتزع 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 25 ديسمبر الحالي، من إزالة 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
وقامت الفِرَق بتطهير 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
حتى 25 ديسمبر الحالي طهر 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 25 ديسمبر الحالي، من إزالة 207205 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
وقامت الفِرَق بتطهير 17.788.569 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.