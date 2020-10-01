تأجيل مباراة جنوى أمام تورينو.. في الدوري الإيطالي

بعد تأكيد وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا بين اللاعبين

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الخميس: إنه تم تأجيل مباراة جنوى أمام تورينو، المقررة السبت، بعد تأكيد وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي فريق جنوى.



وأعلن جنوى في وقت سابق وجود 14 حالة إصابة بكوفيد-19 من بين اللاعبين والعاملين، ومن المتوقع لعب المباراة في وقت سيحدد لاحقاً بالتنسيق بين جنوى وتورينو؛ حيث إن عدد الإصابات بلغ 14 حالة بين لاعبين وإداريين في صفوف الفريق.



وتتجه الأنظار في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى مباراتين من العيار الثقيل؛ عندما يستضيف يوفنتوس حامل اللقب على ملعب "أليانز ستاديوم" فريق نابولي، في حين يحل إنتر الوصيف ضيفاً على لاتسيو في العاصمة روما.



وتجمع مباراة يوفنتوس ونابولي التي تختتم بها المرحلة، الأحد، زميلين سابقين في ميلان عندما يتواجه أندريه بيرلو المدرب الجديد لفريق "السيدة العجوز" مع نظيره في الفريق الجنوبي جينارو جاتوتسو.