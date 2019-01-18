"آل هتاش" تحتفل بزواج عبيد

احتفلت أسرة آل هتاش بزواج الشاب عبيد بن مبارك بن محمد آل هتاش من كريمة عايض بن محمد بن مبارك آل هتاش.

وأُقيم الحفل في إحدى قاعات المناسبات بالرياض بحضور عدد من الأهل والزملاء وأقارب الأسرتين والأصدقاء.

تهانينا للعروسين، ووفقهما الله، وجمع بينهما في خير.

1

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440 11:37 PM

"آل هتاش" تحتفل بزواج عبيد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 452

احتفلت أسرة آل هتاش بزواج الشاب عبيد بن مبارك بن محمد آل هتاش من كريمة عايض بن محمد بن مبارك آل هتاش.

وأُقيم الحفل في إحدى قاعات المناسبات بالرياض بحضور عدد من الأهل والزملاء وأقارب الأسرتين والأصدقاء.

تهانينا للعروسين، ووفقهما الله، وجمع بينهما في خير.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019