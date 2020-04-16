"إغاثي الملك سلمان" ينفذ حملة عاجلة لإغاثة المتضررين من كوارث السيول في مأرب

تتضمن توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة و2100 بطانية .. ويستفيد منها 2100 شخص

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في محافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتتضمن الحملة توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة، و2100 بطانية و700 بساط ، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.

وثمّن مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بمأرب عبدالخالق مسلم تدخلات المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في إغاثة المتضررين وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة السيول.