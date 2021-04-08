"المالك" يفتتح مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف فيما دشن حساب الفرع على "تويتر"

الجعيد: الفرع الثامن على مستوى المملكة ويتوقع منه أن يكون من الفروع المتميزة

دشن رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، خالد بن حمد المالك، مقر فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف، وذلك بمقر النادي الأدبي الثقافي بالطائف، وبحضور عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني، والأمين العام للهيئة الدكتور عبد الله الجحلان، ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، وحضور عددٍ من المثقفين والإعلاميين بمحافظة الطائف.

وبدأ "المالك" الحفل بقص شريط الافتتاح وتجول والحضور بمقر الفرع الذي اشتمل على مكاتب إدارية وقاعة تدريبية، ثم دشن موقع الفرع على منصة تويتر.

إثر ذلك بدأ اللقاء الإعلامي بكلمة لرئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد مدير فرع الهيئة بالطائف بكلمة رحب فيها برئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة على موافقتهم إنشاء الفرع بالطائف تلبيةً لرغبة الزملاء الإعلاميين واعتبار الطائف من المناطق التي شهدت بروز عددٍ من الإعلاميين على مستوى المملكة وتأسيس بعض الصحف نظرًا بموقعها السياحي والإعلامي والثقافي.

وأشار "الجعيد" إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في فرع الهيئة بالطائف إلى ما قبل التدشين بلغ 60 عضوًا من إعلاميين وصحفيين، مبينًا أن الدعوة لحضور الحفل اقتصرت على عدد قليل منهم تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المطبقة منعًا لتفشي فيروس كورونا.

ثم ترك "الجعيد" المجال لرئيس الهيئة خالد المالك الذي عبّر في كلمته عن شكره للنادي الأدبي الثقافي بالطائف لدعمه فرع الهيئة بالطائف مشيرًا إلى أنه الفرع الثامن على مستوى المملكة ويتوقع منه أن يكون من الفروع المتميزة على مستوى المملكة من خلال التعاون بين النادي الأدبي الثقافي بالطائف وهيئة الصحفيين السعوديين، حيث سيكون هناك إثراء فعاليات وللحراك الإعلامي باعتبار الإعلام كقوة ناعمة يجب أن توظف لخدمة بلادنا وأبنائنا وبناتنا، وبحديثه عن هيئة الصحفيين أشار المالكي إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين إحدى مؤسسات المجتمع المدني وعضو في الاتحادين العربي والعالمي للصحفيين وهي مظلة للإعلاميين في المملكة وتقدم الكثير من الخدمات لهم على الرغم من أنها محكومة بقلة الإمكانات، وقال: إن ابرز الخطوات المستقبلية التي ستحققها الهيئة هي استبدال مسماها إلى (اتحاد الإعلاميين السعوديين) حيث سيتم توسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية ليكون الانتخاب أكثر مصداقية.

ثم فتح الباب لمداخلات من قِبل الحضور حيث تداخل الإعلامي القدير حماد السالمي، و بندر المعمر عضو شرف النادي، والدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، والإعلامي سعيد الزهراني، وعلي خضر الثبيتي، ومدير فرع وكالة الأنباء السعودية خالد الطويرقي.





وفي نهاية الحفل قام عطا الله الجعيد بالاشتراك مع حماد السالمي بتكريم رئيس الهيئة خالد المالك وشاركه بندر المعمر في تكريم الدكتور عبدالله الجحلان أمين الهيئة، وشاركه الدكتور عائض الثبيتي في تكريم الدكتور عثمان الصيني عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين، ثم وزعت بعد ذلك دروع تذكارية على الحضور بهذه المناسبة.