تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل وجرح متمردين في صعدة

الجيش اليمني دمر آلية عسكرية للميليشيا

أحبط الجيش الوطني اليمني، اليوم "الخميس"، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية على مديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأفاد العقيد محمد النبهاني بأن قوات الجيش الوطني في مديرية الصفراء تصدت لمحاولة تسلل مجاميع من ميليشيا الحوثي الارهابية إلى مواقع الجيش الوطني في وادي عار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف "النبهاني" أن الجيش الوطني قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا ودمر عربة حاملة مضاد طيران.