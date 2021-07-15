أمين الشرقية يصدر قرارًا بترقية "الخالدي" للمرتبة الثالثة عشرة

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا يقضي بترقية عبد العزيز بن سعد الخالدي، للمرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "الخالدي" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كل منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم.

وأكد أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيًا من العلي القدير أن يوفقه، وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.