"الأرصاد" تنبه لحالة أمطار وبرد وأتربة مثارة على عسير

تشمل المجاردة والنماص وتنومة وتستمر حتى 7 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، إضافة إلى السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن الحالة التي بدأت في الساعة 11:00 صباح اليوم، سوف تنتهي في السابعة من مساء اليوم، وتشمل "أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل".