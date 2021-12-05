#التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية

قال: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وإطلاق المسيّرات، تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.