#التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية

قال: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وإطلاق المسيّرات، تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

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05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 01:19 PM

قال: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق

#التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وإطلاق المسيّرات، تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

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