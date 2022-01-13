"اليزيدي" يحتفل بزواجه في مكة

احتفل الملازم أول الدكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بزواجه مساء اليوم، على كريمة عبدالله الأسمري، بإحدى قاعات الأفراح بمكة؛ بحضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.



"سبق" تبارك للعروسين سائلة الله لهما السعادة والتوفيق.