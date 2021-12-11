وزير الرياضة يتوِّج ألكساندر بجائزة "قفز السعودية" الكبرى

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم السبت الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى لبطولة "قفز السعودية" التي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي، ونظَّمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.



ونجحت الفارسة الأسترالية في خطف الشوط الرئيسي المصنَّف عالميًّا، الذي يمنح الأهلية للمشاركة في نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا مباشرة وفق قواعد خاصة، بزمن 76.15 ثانية، في اليوم الختامي لمنافسات فئة (4 نجوم)، فيما نال المركز الثاني الفارس المصري مودة زيادة بزمن 69.03 ثانية، وحل ثالثًا الفارس خالد المبطي بزمن 69.95 ثانية.



وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عقب مراسم التتويج: "أحب أن أشكر في نهاية هذه المناسبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ودعم واهتمام سيدي ولي العهد للرياضات المختلفة. اليوم نشهد بطولة (قفز السعودية) لفئة (4 نجوم) المصنفة المؤهلة لنهائيات كأس العالم".



وأضاف "الفيصل": "مشاركة تثلج الصدر، مشاركة عدد من الفرسان السعوديين، منهم 15 فارسًا وفارسة أقل من 21 عامًا. هذا أمر يبشر بالخير، ويبشر بالخير لرياضة الفروسية".



وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن "استضافة مثل هذه البطولات، ومشاركة الفرسان السعوديين مع الفرسان العالميين، واحتكاكهم بهم، ترفع من مستواهم. اليوم حققنا المركز الثالث، ونطمح في المستقبل إلى أن يُتوَّج فرساننا بالمركزَيْن الأول والثاني بمشيئة الله تعالى".



وفي الشوط المتوسط (الثالث) لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، المؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس فيصل العجمي بخطف المركز الأول بزمن 35.62 ثانية، وحل ثانيًا وثالثًا الفارس الأردني نصوح كيالي، بفرسين مختلفين، والثاني بزمن 41.48 ثانية، والثالث بزمن 39.46 ثانية، وبعدد أربعة أخطاء.



وافتتحت أشواط اليوم الثالث (الختامي) من البطولة بالشوط الصغير لفئة (نجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول الفارس عبدالرحمن البلادي بزمن 52.12 ثانية، وحل ثانيًا الفارسة الأميرة وطفة بنت عبد العزيز آل سعود بزمن 54.36 ثانية، وجاءت الفارسة غادة السبيعي ثالثًا بزمن 56.64 ثانية.



وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر) حقق الفارس عبد الله الغامدي المركز الأول بزمن 52.15 ثانية، ثم الفارس بندر بن محفوظ ثانيًا بزمن 60.63 ثانية، وحل الفارس الأردني نصوح كيالي ثالثًا بزمن 60.88 ثانية.



وشارك في البطولة 121 فارسًا وفارسة، يمثلون (السعودية، اليابان، أستراليا، البحرين، مصر، الكويت، بلغاريا، ألمانيا، اليونان، الأردن، هولندا، بولندا، المملكة المتحدة، النرويج وروسيا).



وتنطلق الخميس المقبل بطولة "قفز السعودية" في أسبوعها الثاني (الأخير) بإقامة 12 شوطًا لفئة (5 نجوم)، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، وبجوائز مالية يبلغ مجموعها 3.6 مليون ريال.