في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم.. بلغ عدد الحالات الحرجة "29"

تسجيل حالتَيْ وفاة.. ووصل إجمالي الضحايا "8849"

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل "46" حالة مؤكدة، وتعافي "64" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "29" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ "550043" حالة، وبلغت حالات التعافي "539205" حالات.

وسَجلت حالتَيْ وفاة رحمهما الله؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8849" حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".