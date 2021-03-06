أكثر من 25 ألف عقد سكني شهرياً في 2020 بقيمة 11.7 مليار

طرح 140 ألف قرض مدعوم جديد خلال 2021

حققت القروض العقارية المقدمة من البنوك وشركات التمويل قفزات غير مسبوقة من متوسط شهري 2500 عقد بقيمة 1.7 مليار في عام 2017، إلى متوسط شهري في 2020 بما يتجاوز 25 ألف عقد بقيمة 11.7 مليار.

فيما تستعد 18 جهة تمويلية بالشراكة مع برنامج "سكني"، لطرح 140 ألف قرض عقاري سكني مدعوم خلال العام 2021،

وكانت عقود القروض العقارية السكنية للأفراد، بحسب تقارير البنك المركزي السعودي "ساما"، سجلت خلال العام الماضي 2020 نموًا تاريخيًا بإجمالي 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليار مقابل 180 ألف عقد بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال في 2019، فيما بلغ متوسط العقود الشهرية في 2019 نحو 16 ألف عقد شهري بقيمة 6.6 مليارات ريال، وفي 2018 سجلت عقود التمويل السكنية متوسطًا شهريًا بنحو 4 آلاف عقد سكني بقيمة 2.4 مليار ريال.

وتتنوع القروض العقارية الجديدة هذا العام بين تمكين المواطنين لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، إذ تقدم البنوك نحو 95% من القروض ونحو 5% من الشركات التمويلية، فيما يتجاوز إجمالي القروض المدعومة منها من برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية 96%.

ويستهدف برنامج سكني خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، على أن يكون بينها 140 ألف أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك استمراراً في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول عبر حلول سكنية وتمويلية تلائم مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020.

وتسهم الـ140 قرضاً عقارياً مدعوماً في تمكين تملك الأسر السعودية من خلال الخيارات السكنية المتنوعة التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، كما تسهم في إنعاش قطاع التمويل وأكثر من 120 نشاطًا اقتصاديًا، حيث بلغ عدد القروض العقارية المدعومة منذ انطلاق البرنامج وحتى العام الماضي 424 ألفاً، ومن المتوقع أن تتجاوز 564 ألفاً نهاية العام الجاري.

كما يستهدف برنامج سكني هذا العام ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.

كما يعمل "سكني" على إتاحة كافة حلوله وخياراته السكنية المتنوعة والاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إذ تشمل الخيارات القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وإصدار عقود الأراضي السكنية في مخططات الوزارة، كما يمكن عبر الموقع والتطبيق الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل التصاميم الهندسية، وإصدار شهادات ضريبة التصرّفات العقارية، إضافة إلى إمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها.