فضائح النائب العام القطري تتكشّف للعالم.. ثراؤه الغامض وصِلته بـ"القاعدة"

حاول حجب معلومات مثيرة للجدل في صفحته على "ويكيبيديا"

كشف مقال نُشِر في صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية، لكاتب مدونة مراقب مستقل لقطر عن فشل النائب العام القطري علي بن فطيس المري، في محاولة حجب معلوماته الشخصية على موسوعة "ويكيبيديا"، التي لا تزال تحتفظ بالمراجع المثيرة للجدل والمتعلقة بثرائه الغامض وعلاقته بأفراد من تنظيم القاعدة.

وذكر كاتب المقال: "إن رجل القانون الأول في قطر علي بن فطيس المري، لم يقدّر المعلومات المتعاقبة التي كُشِفت حول ممتلكاته الفاخرة في باريس وجنيف، كذلك علاقته مع أفراد أسرته المنضمين إلى تنظيم القاعدة. أمس، حيث اختفت جميع المراجع الحساسة على صفحته في موسوعة ويكيبيديا تحت ظروفٍ غامضة".

فضائح النائب العام المستمرة

وقال الكاتب: "في هذه السنوات الأخيرة، كثّف الصحفيون جهودهم في التحقيقات حول النائب العام لدولة قطر، بكشفهم عن ممارساتٍ مريبة حول رجلٍ من المفترض أن يكون فوق الشبهات، ففي العام الماضي، كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن علي بن فطيس المري كان المالك الفخور، من خلال شركة العقارات إس سي آي الفرنسية IENA 86، لجزء من فندق نفي قلب باريس، وقد تساءلت المجلة عن كيف يمكن لموظف من الدولة يتقاضى حوالي 15 ألف يورو شهرياً، شراء عقار بقيمة 9.6 ملايين يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب. إن مسألة "الكسب غير المشروع" قد تهم العدالة الفرنسية.

نكتة ساذجة

وأضاف: "أوضحت مجلة "لوبوان" بدقة الوضع السخيف، الذي يشبه نكتة ساذجة: "من الجانب المعاكس، يكافح علي بن فطيس المري (54 عاماً) النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002، الفساد بلا هوادة على رأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف. كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA). وأخيراً، تم تعيينه ممثلاً خاصاً لمنظمة الأمم المتحدة بشأن قضية "الكسب غير المشروع". ومن الجانب الأمامي، فإن هذا الموظف المرموق، المنتمي إلى قبيلة صغيرة، المري، لا يملك ثروة شخصية (نظرياً). ومع ذلك، تمكَّن من الحصول على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013 في شارع إينا في باريس مقابل 9.6 ملايين يورو".

مصادر تمويلية غامضة

وتابع: "في هذا العام، أخبرت الصحيفة السويسرية (24 Heures) بأن النائب العام القطري، الذي كان يقيم بشكل رسمي إلى حدٍّ مفاجئ في جنيف، قد عرض قصراً في أرقى حي في جنيف، مطل على بحيرة ليمان".

ووفقاً للصحفي: "إن النائب العام للإمارة علي بن فطيس المري، أنفق الملايين لمنزل إقامته المطل على البحيرة. صحيحٌ أنه يقدم نفسه كداعٍ للشفافية؛ ولكن مصادر تمويله تظل غامضة"، وفي المقابل، تم التذكير بالروابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته المنضمين إلى تنظيم "القاعدة" علناً.

لا حرية للتعبير في قطر

وقال: "بالنظر إلى انتشار الفضائح، أصبحت سمعة النائب العام الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية كارثية. كما أن ممارسات النائب العام السيئة تشوه سمعة قطر وأميرها. وبدلاً من الاستقالة، يبدو أن علي بن فطيس المري قد اختار خياراً آخر لتحسين صورته: ألا وهو حجب المعلومات.

وتابع: "في 21 أغسطس 2019، قام أحد المساهمين المجهولين تحت اسم "2a01:e35:2fb2:d420:2186:9dba:498c:239d" ببساطة بحذف جميع الأقسام التي تشير إلى إثارة الجدل حول النائب العام لدولة قطر على صفحته في موقع ويكيبيديا، لكنها مع ذلك مذكورة في وسائل الإعلام المعروفة.

النسخة الإنجليزية

حالياً، لا تزال صفحة ويكيبيديا الإنجليزية للنائب العام في نسختها غير خاضعة للرقابة. تعرضت هذه الصفحة من قبل لهجوم بشكل جذري من أحد المساهمين تحت اسم "IAACA4" والعديد من عناوين مقرها في الدوحة. ينبغي القول بأن IAACA4 يتوافق مع الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، التي يديرها علي بن فطيس المري.

ويتحدى الكاتب مشرفو موسوعة "ويكيبيديا" بقوله: "هل يستطيع مشرفو موسوعة ويكيبيديا إعادة تأسيس نسخة موثوقة من صفحة علي بن فطيس المري؟ وهل ستبقى سيرة النائب العام التقديسية على الإنترنت؟".

المرتبة 128؟

وتحتل قطر، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، المرتبة 128 في مؤشرها لحرية الصحافة، بعد زيمبابوي وأفغانستان والكونغو، وتمتلك قطر بحسب المنظمة "نظام رقابة صارماً".