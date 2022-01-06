كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و49 وفاة

الصين.. 189 حالة إضافية ولا وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 4126 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 3931 حالة عدوى محلية؛ حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة، أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 653 ألفًا و792 حالة.

كما أضافت البلاد 49 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5887 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، ارتفاعًا من 91 في اليوم السابق.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأربعاء 103121 إصابة مؤكدة.