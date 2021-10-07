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قال إنها ولدت كبيرة وهذا الإقبال مؤشر على نجاحها

أمين "موهبة" لـ"سبق": 800 طالب وطالبة في مبادرة "الموهوبون العرب"

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أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مبادرة "الموهوبون العرب" ولدت كبيرة، وحث الإعلاميين على استثمار هذه المبادرة وكتابة قصص نجاح متميزة عن المبدعين والموهوبين العرب.



وقال لـ"سبق": "المبادرة ولدت كبيرة من خلال التفاعل معها في العالم العربي، وفيما يتعلق بأعداد الطلاب المرشحين أفاد بأنهم يتجاوزون 800 طالب وطالبة، ولم نتوقع هذا الإقبال".



وأكد في هذا الصدد استعداد المملكة، ممثلة في مؤسسة "موهبة" لاستيعاب هذه الأعداد؛ لما تمتلكه من الخبرة الكافية، إذ كانت تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الموهوبين والمبدعين، وليس المئات فحسب!



وأعرب أمين "موهبة" عن تطلعه لتأسيس قصة نجاح من خلال هذه المبادرة في العالم العربي، والتي تشكل مادة مميزة للإعلاميين.



وأشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ولادة للمواد الإعلامية النوعية، وهي أرض خصية للمواد الإعلامية لمن أراد أن يتميز إعلاميًا.



يُذكر أن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، دشّنوا مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" بالرياض.



وتم توجيه الدعوة إلى كل الدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لترشيح طلبتها وفق الآلية المحدّدة، وتمت مشاركة 13 دولة عربية حتى الآن، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العراقية، الجمهورية التونسية، دولة ليبيا، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. (فيديو)