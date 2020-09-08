253 مليون ريال لمشاريع تعليم عسير

شملت 23 عقدًا للصيانة العامة

قالت مديرية التعليم بمنطقة عسير إن التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية والميزانية التشغيلية لنظافة المدارس والمشاريع المستلمة والمشاريع الجاري تنفيذها في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير"بنين وبنات" بلغت للعام الدراسي 1441/ 1442 نحو 253.119.131 ريالاً.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المبالغ شملت 23 عقدًا للصيانة العامة وصيانة التكييف والأعمال الزراعية بتكلفة إجمالية بلغت 89871636 ريالاً، فيما بلغت الميزانية التشغيلية لنظافة المدارس للفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أشهر من العام الدراسي1441/ 1442هـ، 5514000 ألف ريال، و345.360 ريالاً للميزانية التشغيلية لصيانة أجهزة التكييف والتبريد لقطاعي أحد رفيدة وطريب شملت 385 مدرسة للبنين والبنات، مشيرًا إلى أن المشاريع المستلمة شملت مبنى مدرسيًا صغيرًا داخل ابتدائية بللسمر "رياض أطفال"، ومبنى مدرسيًا صغيرًا ببيحان والمنقول إلى روضة التاسعة عشرة بمدينة سلطان، وابتدائية الغيناء، وابتدائية سعيد بن العاص، ومجمع السويداء المنقول للثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص، وابتدائية ومتوسطة محدثة ابن قتيبة (طفولة مبكرة)، وثانوية الإمام محمد بن سعود المنقول إلى الرونة، ومتوسطة صفوان، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 69277115 ريالاً.

وبين مدير إدارة شؤون المباني المهندس صالح الشهراني، أنه يجري حاليًا تنفيذ مشاريع شملت ابتدائية بلال بن رباح، وابتدائية ابن النفيس، وثانوية الدرعية، وابتدائية المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم، ومتوسطة عبدالملك بن مروان وثانوية مستقبلاً، وابتدائية القبلتين، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بطريب، بتكلفة بلغت 88.111.020 ريالاً .