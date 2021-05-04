النصر يستضيف الفيصلي غدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

في مباراة مؤجلة من الجولة 26

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر غدًا على ملعبه بجامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، نظيره الفيصلي، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل النصر، المركزَ السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة؛ فيما يحتل الفيصلي المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.