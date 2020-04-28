في نفس غرفة "علياء".. "سلمى" ووالدتها تدخلان عزل كورونا بالطائف

والدتها لـ "سبق": نحتفل سنوياً برمضان.. وهذا العام استقبلناه بالكمامة

ما أن خرجت المُتعافية من فيروس كورونا هي ووالدتها الطفلة "علياء" لتدخل لنفس غرفة العزل التي كانت بها في مجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، المُصابة الطفلة "سلمى" هي ووالدتها، وتبدآن معاً رحلة العزل أملاً في الوصول لتعافيهما.

هذا هو واقعٌ جديد عاشته أسرة بكاملها وفقاً لما ذكرته لـ "سبق" والدة طفلة الـ 5 سنوات "سلمى الحارثي" والتي قالت: وصل أعداد المُصابين في الأسرة 18 مُصاباً كانت قد أعلنت عنهم وزارة الصحة ضمن قائمة المُصابين بالفيروس، حيث بدأت الإصابات أولاً بالأكبر وهو رب العائلة "والد زوجي" في الستينات من عمره، والذي لم يكن يعلم مُطلقاً كيف اكتسب الإصابة بفيروس كورونا، كونهُ لا يخرج من المنزل والتزم بالبقاء فيه تقيداً بالتعليمات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد ظهرت عليه علامات ارتفاع درجة الحرارة بداية شهر شعبان الماضي وتوقعنا جميعاً بأنها انفلونزا موسمية، وطال ارتفاع درجة الحرارة لديه، ما دعا زوجي للتردد عليه ومتابعته، في ظل بقائه بالمنزل.

وأضافت: وبعد شفاء والد زوجي من تلك الأعراض ظهرت على زوجي باعتباره مُخالطاً له والتي تمثلت في ارتفاع شديد بدرجة الحرارة استمرت أكثر من أسبوع ، وتوقعنا كذلك بأنها إنفلونزا عادية نتيجة خروج فصل الشتاء ودخول فصل الصيف وظلَ يتناول مضادات عادية، ويُكافح الحالة بالمشروبات الساخنة في ظل اختلاطهما به هي وطفلتهما.

وتابعت: بالنسبة لي أنا وابنتي توقفنا عن الخروج من المنزل وتحديداً من 20 - 7 - 1441 هـ، والتزمنا بما وجهت به وزارة الصحة من تعليمات وإجراءات احترازية، وبعد الأعراض التي ظهرت على زوجي ظهرت علينا أنا وابنتي، وظللنا نكافح الحالة كذلك بالمشروبات الساخنة من أجل رفع المناعة، حتى ظهر تأكيد الإصابة بفيروس كورونا لزوجي ووالده، ليتم بعدها أخذ الفحوصات على باقي الأسرة باعتبارهم مُخالطين بما فيهم أنا وابنتي، كذلك زوجات الأبناء.

وأشارت إلى أنها وطفلتها "سلمى" عُزلا بنفس غُرفة الطفلة "علياء الشريف" ووالدتها واللتان غادرتاها فوراً إثر تعافيهما في مساء اليوم الأول من رمضان، في حين ضحكت وهي تتحدث على طفلتها والتي تُشبه طاقم التمريض بالعزل عندما تشاهدهم وهم يرتدون الملابس الواقية بـ "رجال الفضاء" كما يتصور لها من خلال متابعتها للمسلسلات الكرتونية.

واختتمت بقولها: "في كل عام نحتفل بقدوم رمضان ببعض العادات مثل "الحناء والجلابيات والفوانيس" ونستشعر روحانيته، وهذا العام نحتفل فيه بالكمامة"، وأكدت على كل شخص بالتزام المنزل والتفكير بأسرته، وقالت: الدولة - حفظها الله - قدمت جهوداً عظيمة في مجابهة هذا الفيروس، حرصاً وحمايةً للمواطنين والمقيمين أيضاً، مؤكدةً أن إجراءات فحص كورونا مؤلمة جداً عن المرض نفسه، وأن التفكير بذلك الفحص يجعل الجميع يتراجعون عن الخروج ويتقيدون بكامل الاحترازات.