قطاعات الذهب بنجران ملتزمة بالتوطين بنسبة 100٪

بعد جولة نفذها فرع وزارة العمل اليوم

نفذ فرع وزارة العمل بمنطقة نجران ممثلاً في مكاتب العمل بنجران وحبونا وشرورة اليوم الاثنين جولة تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة ومحافظاتها.

أوضح ذلك مدير مكتب العمل بحبونا سالم لسلوم مضيفاً أن هذه الحملة تمت بتوجيه ومتابعة من مدير عام الفرع بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، حيث شملت الحملة قطاع الذهب والمجوهرات بالمنطقة ومحافظاتها وذلك ضمن قرار توطين وظائف ذلك القطاع الحيوي، وتم خلال الجولة التأكد من أن جميع قطاعات الذهب ملتزمة بالتوطين بنسبة 100٪ ولا يوجد مخالفات.