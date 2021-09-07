زنازين وتحقيقات.. فرار الـ 6 يتفاعل بعقاب للأسرى في معتقلات الاحتلال

فيما جرى إفراغ سجن جلبوع بالكامل من نزلائه ونقلهم إلى جهات غير معلومة

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، بأن توتراً شديداً يسود في المعتقلات كافة نتيجة "إجراءات عقابية" تفرضها السلطات الإسرائيلية على خلفية عملية فِرار 6 أسرى من سجن جلبوع فجر الإثنين.

وذكر المكتب أن إدارة السجون شدّدت من إجراءاتها في مختلف المعتقلات على خلفية فِرار الأسرى الستة، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت هيئة شؤون الأسرى أنه تمّ إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى، ونقلهم إلى جهات غير معلومة.

وأضافت أن أسرى قسم 2 في سجن جلبوع، وهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وزعوا على سجون ريمون ونفحة والنقب، وأن حركة تنقلات كبيرة حدثت في صفوف أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون؛ حيث حُول عدد كبير منهم الى الزنازين، كما تم تحويل قيادة الحركة وعدد من عناصرها إلى تحقيق الجلمة، على رأسهم القياديان زيد بسيسو وأنس جرادات.

وأوضحت أنه جرى إغلاق كامل للسجون والمعتقلات من قِبل الإدارة التي امتنعت عن توزيع وجبات الطعام على الأسرى في عديد من السجون والمعتقلات.