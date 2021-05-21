"مرور حائل" يطيح بشخص مارس التفحيط

مستخدمًا سيارة قام بتغيير اللوحات الخاصة بها

تمكّن مرور منطقة حائل من القبض على شخص قام بالتفحيط بواسطة مركبة استخدم لوحات ليست لها، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفر البحث والتحري عن المركبة، عن تحديدها ومعرفة قائدها، قبل إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وتظهر إحدى الصور المنشورة في حساب المرور السعودي على تويتر، وضع قائد المركبة ثلاث لوحات خلفية للسيارة.