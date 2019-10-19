إطلاق مبادرة "الدرعية .. بيت العرضة"

تهدف إلى تعليم النشء فنها وأسسها

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، أمس، بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية، إطلاق مبادرة "الدرعية .. بيت العرضة".

جاء ذلك ضمن مبادراتها الاجتماعية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث تهدف المبادرة إلى تعليم النشء فن العرضة السعودية.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية عبر دورة تدريبية تستمر لمدة يومين، حيث يحتضن حي الطريف التاريخي هذه الدورة وبالتحديد في قصر الأمير ثنيان بن سعود.

وفتح باب التسجيل في المبادرة ابتداءً من أمس، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى يوم الإثنين الـ 28 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك للنشء من عمر 8 أعوام حتى 16 عاماً؛ بهدف ترسيخ مبادئ العرضة السعودية؛ كونها جزءاً من هويتهم وموروثهم، ويمكن للراغبين في التسجيل استخدام الرابط التالي: https://apps.dgda.gov.sa/ArdahContest.

يُذكر أن العرضة السعودية تُعد موروثاً تراثياً وفناً عريقاً، إذ عرفت العرضة قديماً بكونها أول نذر الحرب لترفع معنويات المحاربين وتزيد من حماسهم وتبث بصيحاتهم الفخر والشجاعة.

ومنذ تأسيس الدولة السعودية أصبحت العرضة تعبيراً عن النصر والفخر، وفناً تتناقله الأجيال.

وتعدّ الدرعية، أرض الملوك والأبطال، وموطن فرسان سطروا بسيوفهم ملاحم وبطولات امتدت لتشمل جميع أرجاء الجزيرة العربية، كما تعد الدرعية كنزاً تاريخياً ومنطلقاً أصيلاً للثقافة والمعرفة والفنون، كما عُرفت بكونها موطن أساس العرضة السعودية.

وأُسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفال بمجتمعها وتطوير الموقع التاريخي لتصبح واحداً من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي.

وتمثل هيئة تطوير بوابة الدرعية مجتمع الدرعية للاحتفال بأهالي المنطقة من خلال سرد قصصهم وإبراز إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها.