بعد توقف 25 عاماً.. عودة سوق "حجن بني امشيخ" الأسبوعي بهروب

في موقع جديد بعيد عن مجرى الوادي الذي كان يهدد مرتاديه

احتفل أهالي مركز حجن بني امشيخ التابع لمحافظة هروب بافتتاح السوق الشعبي الأسبوعي الذي توقف قبل 25 عاماً بسبب موقعه الذي كان بمجرى الوادي، مما كان يسبب خطورة على المتسوقين وأوقف آنذاك بتوجيه رسمي من مقام الإمارة.

وتقدم مشايخ وأهالي مركز حجن بعدة مطالبات لأمير منطقة جازان الذي وجه بعودة السوق ولكن في موقع آمن بعيداً عن مجاري الأودية.

ويخدم سوق حجن العديد من القبائل المحاذية، وذلك لتوسط موقعه الجغرافي وسهولة الوصول إليه، وقد عاد سوق حجن اليوم للعمل وبفرحة واستبشار من الأهالي بعد إيجاد موقع آمن للمتسوقين ووصول الطريق المعبد إلى الوادي.