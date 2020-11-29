"الصحة": تسجيل 217 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357128 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 386 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 346409 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5884 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4835 والحالات الحرجة 674 حالة.