





12

بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها إلى المستشفى

الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بـ"كورونا المستجد"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.