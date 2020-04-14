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قالت إنها تسيطر بشكل كامل على الوضع الوبائي في صفوف قواتها

"الدفاع الروسية": إجراء 11 ألف فحص كورونا للعسكريين حتى الآن

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أجرت حتى الآن أكثر من 11 ألف فحص للعسكريين في الجيش الروسي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأكدت "الدفاع الروسية"، أنها تسيطر بشكل كامل على الوضع الوبائي في صفوف قواتها، مشيرة إلى تحسن مؤشر متوسط الإصابة بالأمراض التنفسية بين العسكريين.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الوضع الوبائي في القوات المسلحة الروسية لا يزال مستقرًا وتحت السيطرة الكاملة".

وقالت: "إن معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بين العسكريين في الوقت الراهن، أقل من متوسط المعدلات الموسمية على مدى السنوات الخمس الماضية".

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال ظهور أي اشتباه بمرض أي عسكري، يتم تحويله إلى المستشفيات فورًا للفحص.