شريك "نيوم" "مرسيدس إي كيو فورمولا إي" يفوز ببطولتي العالم للفرق والسائقين في "برلين"

رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: "إنها لحظات رائعة"

احتفل شريك نيوم الرئيسي فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي بالفوز في الجولة الأخيرة من سباقات بطولة العالم للفورمولا إي في برلين.

ومع دخول البطولة مراحلها الأخيرة قبل السباق النهائي، حصل الفريق على النقاط الحاسمة التي كفلت له الصدارة والفوز بكل من بطولة الفرق وبطولة السائقين للموسم السابع، ليصبح أول فريق يفوز ضمن سلسلة السباق الكهربائية في نسختها الأولى كبطولة عالمية. وعلى الرغم من الحوادث في اللحظات الأولى من سباق برلين إي-بري النهائي والتي تسببت بخروج ثلاثة متسابقين، تمكن نيك دي فريز من الصعود من المركز الثالث عشر إلى المركز الثامن، فيما تمكن ستوفل فاندورن من تحقيق المركز الثالث.

وبهذه المناسبة، قالت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: "إنها لحظات رائعة أن نختتم الموسم السابع مع فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي بهذا الانتصار الكبير. لقد كان أداؤهم مدهشاً بشكل كبير منذ أول سباق في الدرعية وصولاً إلى الفوز التاريخي بكل من بطولة الفرق والسائقين في برلين".

وأضافت باترسون: "احتفالًا بموسم ناجح داخل المضمار وخارجه، واصلنا رؤية قوة الشراكة تنمو وتحقق أهدافنا المشتركة بما في ذلك تحقيقنا للريادة في مجال جديد ومستدام في عالم رياضة السيارات الكهربائية. وقد كان من الرائع رؤية مبادرات مثل برنامج ابتعاث الخريجين تؤتي ثمارها لتزويد الشباب السعودي بفرص مميزة للتطور المهني. ونتطلع إلى موسم قادم واعد حيث نواصل عملنا لنكون في طليعة التكنولوجيا الصديقة للبيئة وحلول التنقل المستدام".

ومن جانبه، قال إيان جيمس، مدير فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي: "لقد عززنا التاريخ الطويل لمرسيدس بنز في عالم رياضة السيارات، والذي يمتد عبر 125 عاماً، بفوز لم يقتصر على بطولة السائقين وحسب بل وكذلك بطولة العالم للفرق في فورمولا إي".

ومؤخراً، وفي إطار الشراكة، أعلنت نيوم عن ابتعاثها لأول خريجين سعوديين للتدريب الخارجي مع الفريق في المملكة المتحدة، ضمن الشراكة المتميزة بين نيوم وفريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي، وذلك في إطار برنامجها التدريبي GrOW الذي يهدف إلى صناعة قادة المستقبل في نيوم. ويأتي هذا الابتعاث ليكون الأول ضمن عدة فرص غير مسبوقة يقدمها فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي لدعم الشباب السعودي، حيث تتيح للمرشحين المتميزين التأهيل العملي العالي في مجال صناعة رياضة السيارات وتأهيلهم للعمل إلى جوار نخبة من ألمع العقول من جميع أنحاء العالم في مشروع نيوم.