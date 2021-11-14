مجلس السيادة السوداني الجديد يتعهد بتشكيل حكومة خلال أيام

"البرهان" وعد بتحقيق أهداف الثورة

تعهد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الأحد)، بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.



ووعد "البرهان" برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف الثورة، وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".



من جانبهم تعهد الأعضاء بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب.