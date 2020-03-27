سلطنة عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 131 إصابة

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 131 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن 10 حالات كانت مخالطة لحالات سابقة، و8 حالات لمسافرين قادمين من الخارج، و4 حالات تخضع للتقصي الوبائي؛ مشيرة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء.

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 02:50 PM

يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 131 إصابة

سلطنة عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 131 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن 10 حالات كانت مخالطة لحالات سابقة، و8 حالات لمسافرين قادمين من الخارج، و4 حالات تخضع للتقصي الوبائي؛ مشيرة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء.

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فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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