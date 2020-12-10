موقع "برازيلي" يتساءل .. هل يعود "النصر" لمفاوضة الألماني "مسعود أوزيل"؟

نشر موقع "90min" البرازيلي تقريرًا عن مسيرة اللاعب الألماني مسعود أوزيل عقب ابتعاد اللاعب عن تشكيلة أرسنال الإنجليزي وعن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

وقال الموقع إن هناك عدة أندية تسعى لضم اللاعب منها السد القطري والنصر السعودي وباشاكشهير وفناربخشة التركيين.

وعن النصر قال الموقع الناطق باللغة البرتغالية إن النصر سبق وفاوض اللاعب لكنه رفض الرحيل طمعًا في عودته من جديد لتشكيلة ناديه الإنجليزي.

الصحيفة قالت إن انتقال اللاعب للدوري السعودي ستكون مضيعة لموهبته لكن عن الأندية الأخرى قالت إنه ربما يكون سعيدًا في السد لوجود تشافي وزميله السابق سانتي كلوزة.

كما تحدثت عن الأندية التركية حيث قالت إن الوجهة التركية ستكون مفضلة للاعب كونه له جذور تركية كما أن نادي باشاكشهير يحقق نجاحات محلية في الوقت الحالي وهو أحد الأندية الثرية هناك.