"الأسمري" إلى رتبة رائد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب عبدالرحمن بن ضيف الله الأسمري مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان إلى رتبته الجديدة "رائد".

فيما أعرب الرائد "الأسمري" عن سعادته بهذه الثقة والترقية رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية حفظهم الله، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.