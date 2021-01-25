"تقويم التعليم والجامعة الإلكترونية" تناقشان الاختبارات المعيارية لـ"العربية"

الاجتماع المنعقد بين الجانبين تناول اعتماد برامجها لغير الناطقين بها

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم, الاختبارات المعيارية للغة العربية واعتماد البرامج للغة العربية لغير الناطقين بها وعددًا من القضايا، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وذلك في مقر الهيئة.

واستعرض الاجتماع تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية في تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب تناول إمكانية التعاون لإجراء اعتماد أكاديمي لبرامج اللغة العربية بين الهيئة والجامعة الإلكترونية، وكذلك اختبار اللغة العربية المعياري لغير الناطقين بها، وتوصل الجانبان إلى اتفاق لفتح مجالات التعاون فيما بينمها.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت مؤخرًا مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تهدف إلى استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وضمان مستوى جودتها ورفع جودة مخرجاتها، مع التطوير المستمر لها، ومواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات.