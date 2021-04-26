"تعليم تبوك" تودع أكثر من 5 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات

تتضمن مدارس التحفيظ والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين المتوفين

أودعت إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم، مكافآت شهر أبريل 2021م للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة بمبلغ (5.505.907) ريالات.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين المتوفين وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.