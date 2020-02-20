شرطة الرياض توقع بـ"حامل الرشاش داخل المطعم": مواطن بالعقد الخامس

خالف الأنظمة ولم يكترث لخطورة ذلك وتأثيره السلبي على الشعور العام بالأمان

أعلنت شرطة منطقة الرياض تحديد هوية أحد الأشخاص كان قد ظهر حاملاً سلاحاً رشاشاً داخل مطعم بحي الشفاء، حيث تم إلقاء القبض عليه.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حيازة أحد الأشخاص لسلاحٍ ناري من نوع رشاش أثناء وجوده بداخل أحد المطاعم بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض، بما يخالف الأنظمة ودون اكتراثٍ لخطورة ذلك وتأثيره السلبي على الشعور العام بالأمان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر.

وقد جرى إيقافه، واتخِذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.