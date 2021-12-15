جديد كورونا: مصر تسجِّل 822 إصابة.. والجزائر تعلن أول حالة لـ"أوميكرون"

الفيروس أصاب أكثر من 59 ألف بريطاني و241 تونسيًّا و512 في ليبيا و30 بالكويت

سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 51 حالة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس الثلاثاء بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 370819، إضافة إلى شفاء 308829، و21155 وفاة.

وأُعلن في الجزائر تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون لدى مسافر أجنبي قادم من الخارج. وأوضح معهد "باستور" الجزائري في بيان صادر عنه أن المصاب خضع لدى وصوله لفحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين، وكانت نتيجته إيجابية.

وسجَّلت الجزائر 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 213288، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6155.

وفي تونس بلغت الإصابات الجديدة بالفيروس 241 إصابة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 719.903، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25443.

وسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 512 إصابة جديدة و8 وفيات. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 379328 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5569 حالة.

وبلغت الإصابات الجديدة بالكويت 30 إصابة و20 حالة شفاء، فيما لم تُسجَّل أي حالة وفاة جديدة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 413790، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410950، واستقر إجمالي الوفيات عند 2466.

وكذلك سجلت موريتانيا 44 إصابة جديدة، وثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39878، فيما بلغ مجموع الوفيات 852.

وعالميًّا، سجَّلت بريطانيا 59.610 إصابات جديدة و150 وفاة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 10.932.545، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.627 شخصًا.