شاهد.. "هيئة الشرقية" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

140 وجهة إعلانية بالشوارع والأماكن العامة والشواطئ

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة، المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة والشواطئ ومداخل ومخارج المنطقة، والتي بلغ عددها أكثر من (140) وجهة إعلانية يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بالمنطقة.

دشن الحملة الرئيسُ العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمير المنطقة الشرقية.

وتهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

من جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.