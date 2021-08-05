الطائف.. الأمانة تتفقّد أسواق النفع العام والبلديات المرتبطة تُنهي أعمالها

تمهيدًا لنقل اختصاصاتها لوزارة البيئة والمياه والزراعة

بدأت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق الإدارة العامة للأسواق، في جولة تفقدية لأسواق النفع العام بالبلديات المرتبطة؛ وذلك تمهيدًا لنقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك بمتابعة أمين المحافظة الدكتور أحمد عزيز القثامي، على أن يتم ذلك اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/١/١هـ -بمشيئة الله تعالى-.

وقام بالجولة مدير عام الأسواق عواض اللهبي، يرافقه خالد الثبيتي؛ حيث نوّه "اللهبي" إلى ما قامت به البلديات المرتبطة من أعمال وجهود تُذكر وتُشكر في رفع الإحصائيات وعمل الكروكيات لأسواق النفع العام، وبيان بأسماء الموظفين المنقولين لوزارة البيئة، وكذلك حصر السيارات والمكاتب والأجهزة المراد نقلها.