حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر حتى الـ 9 مساءً

تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الريث، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 12:08 PM

تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر حتى الـ 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الريث، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

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