"بلينكن": الرد على إيران بشأن هجوم الناقلة سيكون جماعياً مع حلفائنا

قال إن بلاده خلصت إلى استنتاج مفاده أن طهران كانت وراء الهجوم

لا تزال تداعيات الهجوم الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت قبالة ساحل سلطنة عُمان مستمرة. فقد تعهدت الولايات المتحدة الاثنين بـ"رد جماعي" مع حلفائها على إيران بعد الهجوم، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعياً" على الهجوم الذي نفت إيران أن تكون ضالعة فيه، وفق فرانس برس.

وكرر الإشارة إلى أن بلاده خلصت إلى استنتاج مفاده أن إيران كانت وراء الهجوم الخميس بطائرة مسيرة على ناقلة النفط ميرسر ستريت.

يذكر أن الهجوم، الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت للمنتجات البترولية، التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية، قبالة ساحل سلطنة عُمان الخميس، أسفر عن مقتل موظف بريطاني في شركة "أمبري" للأمن وآخر روماني من أفراد الطاقم.

وقال: "لقد رأينا سلسلة من الأفعال التي قامت بها إيران على مدى أشهر عدة، بما فيها ضد حركة الشحن، لذا لست متأكداً من أن هذا الفعل بالتحديد هو أمر جديد أو ينذر بشيء ما، بطريقة أو بأخرى، بالنسبة إلى الحكومة الجديدة"، مضيفاً: "لكن ما يقوله هو أن إيران تواصل التصرف بقدر هائل من اللامسؤولية".



من جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، أن "لإسرائيل حرية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأن إيران"، لافتة إلى أن " الخطوات الإيرانية تشكل تحدياً وتهديداً في ظل برنامج نووي غير مقيّد".

