الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.

ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.