جدة .. ضبط 800 طن منتجات غذائية مخالفة وإغلاق 4 منشآت

"الغذاء والدواء" حجزت أكثر من 12 ألف عبوة مشروب غازي فارغة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 800 طن و111 ألف لتر من منتجات غذائية مخالفة، خلال جولات تفتيشية على مصانع أغذية ومياه في محافظة جدة أخيراً.

وسجّل مفتشو "الهيئة" مخالفات في 18 منشأة غذائية، وجرى إغلاق 4 منها وحجز أكثر من 12 ألف عبوة مشروب غازي فارغة.

وتنوّعت المخالفات بين حفظ منتجات غذائية في درجة حرارة غير مناسبة، وتداول منتجات منتهية الصلاحية، وعدم كتابة التحذير الخاص بالألوان، وتغيير تاريخ الصلاحية، ووجود مواد أولية منتهية الصلاحية ومواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود البطاقة الغذائية على منتجات، ووضع علامات الجودة (HACCP وISO22000) على بطاقة المنتج النهائي، وسوء التخزين وتراكم الأتربة على منتجات مياه الشرب المعبأة، وتدني مستوى النظافة، وظهور علامات التعفن والتلف والفساد وحشرات في منتجات غذائية.

واتخذت الهيئة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.