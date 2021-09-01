اعتراض وتدمير "مسيّرتين مفخختين" في الأجواء اليمنية.. والتحالف: تصعيد حوثي عدائي

قال: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن قواته اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية وأتبع ذلك بإعلان آخر يفيد باعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية أيضاً .

وقال التحالف: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وتابع: تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين.