اختتام برنامج "كوادر" لتأهيل الفتيات لقيادات العمل الاجتماعي بالأفلاج

احتضنه نادي " حوراء " النسائي واستمر 6 أسابيع بحضور 30 فتاة

اختتم نادي حوراء النسائي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج برنامج كوادر لتأهيل القيادات النسائية بتخريج 30 فتاة من الجامعيات وحديثات التخرج بالمهارات القيادية اللازمة والتي تؤهلهن للقيادة في العمل الاجتماعي والتطوعي النسائي.

واشتمل البرنامج الذي استمر على مدى 6 أسابيع بواقع 60 ساعة على عدد من الدورات التدريبية بلغ عددها 6 دورات تدريبية في فن القيادة ومهارات التطوع وإدارة الفكر والحوار وصناعة المبادرات المجتمعية قدمهن مدربات متميزات.

واستضاف البرنامج عدداً من القيادات النسائية البارزة من محافظة الأفلاج وخارجها لنقل التجارب والخبرات للمتدربات، كما قام المتدربات بزيارات لبعض المؤسسات والفرق التطوعية للاستفادة من تجاربهن المجتمعية والتطوعية، كما نفذت المشاركات بعض المبادرات التطوعية كمشاريع تخرج للبرنامج.

واختتم البرنامج بحفل تم فيه تكريم المشاركات والداعمين وأصحاب المبادرات المتميزة.

يشار إلى أن نادي "حوراء" النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج يعنى بتأهيل النساء وفتيات المجتمع تربوياً وتوعوياً واجتماعياً ومهارياً وصحياً.