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حذّر من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة

رئيس الوزراء البريطاني يشدّد على الالتزام بإجراءات العزل الصحي

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجدّ خلال الأيام الماضية يلزم بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالعزل الصحي على المستويات كافة.



وحذّر "جونسون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة قبل أن تبدأ حالات الوفيات في التناقص تدريجيًّا بحسب تقديرات الخبراء في المجال الصحي.



يُذْكَر أن رئيس الوزراء ووزير الصحة البريطانيّين يخضعان للعزل الصحي بعدما تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.