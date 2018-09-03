الأوروغوياني "أفونسو": تجربتي في الملاعب "السعودية" أفادتني كثيراً

قال اللاعب الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو محترف الشباب السابق والذي قضى موسماً مع الفريق وتسبب في إخراج النصر وقتها من بطولتين إن تجربته في الملاعب السعودية كانت جيدة وأنه لن ينساها كونه استفاد منها على المستوى الشخصي رياضياً وثقافياً .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الشباب واستمر معه موسماً واحداً قبل أن يرحل عن صفوف النادي ويعود لصفوف فريقه السابق بينارول والذي انضم منه مؤخراً لفريق أليانزا ليما البيروفي .

وتحدث اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "elpopular" البيروفية عن الحياة السعودية وما اكتسبه من خبرات خلال تلك الفترة .

وعن أبرز ما شاهده قال: "العادات والثقافات هناك مختلفة .. درجات الحرارة تقريباً كانت تقترب من 50 درجة، وكان علينا أن نتدرب في الليل.. لست نادماً على تلك التجربة التي أهلتني رياضياً وأفادتني ثقافياً."