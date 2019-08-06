"مطارات الرياض" تنهي المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية في الصالات الدولية

لتحسين الخدمات والمرافق كافة بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين

انتهت شركة "مطارات الرياض" من تنفيذ المرحلة الأولى لعدد من المشاريع التطويرية في الصالتين الدوليتين (1-2) بمطار الملك خالد الدولي؛ التي بدأت أعمال التنفيذ بنهاية العام الماضي 2018م.

تأتي المشاريع التطويرية استكمالاً للتوجه الإستراتيجي للشركة في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق كافة بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.

وكشفت "مطارات الرياض"، أن المشاريع شملت: تطوير منصات إنهاء إجراءات الأمتعة، وتطوير البوابات الرئيسة، وكذلك تطوير المرافق بما فيها أماكن انتظار المسافرين في صالات المغادرة والقدوم بهدف رفع مستوى الكفاءة والجودة، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في الخدمات المقدمة كافة بما يسهم في زيادة انسيابية الحركة داخل الصالات الدولية ولمواكبة النمو المتوقع في أعداد مسافري ومرتادي مطار العاصمة خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن (22) مشروعاً تطويراً في مطار الملك خالد، التي يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير، وبما يتوافق مع المتطلبات العصرية في التصميم التي تعكس هوية الشركة، كما راعت جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة بهذا الشأن.

وأنهت "مطارات الرياض" عدداً من المشاريع منها إنشاء بوابتَي سفر إضافيتين في طابق المغادرة بالصالة الدولية رقم (2)؛ لتصبح 10 بوابات، لزيادة القدرة الاستيعابية بواقع (486) مقعداً؛ ليكون إجمالي سعة الصالة (1616) مقعداً، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لنظام مناولة الأمتعة في الصالتين الدوليتين (1-2) لرحلات القدوم بنسبة 300 % (من 1600 حقيبة في الساعة إلى 4800 حقيبة في الساعة)، إضافة إلى تطوير منطقة إجراءات تفتيش الركاب المغادرين والأمتعة المصاحبة لهم في الصالتين الدوليتين (1-2)، لتصبح 12 مساراً بدلاً من 9 مسارات مما أسهم في تسريع إجراءات التفتيش، وانسيابية الدخول إلى منطقة بوابات المغادرة.

وأكّدت "مطارات الرياض" التي تتولى الإشراف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد، أنها منذ أن أُنشئت كجزءٍ من برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي في السعودية عملت وفق رؤية إستراتيجية لتعزيز موقع المطار التنافسي على المستوى العالمي من خلال إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات؛ التي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو المطرد على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة في مطار الملك خالد.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة بنهاية موسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440هـ / 2019م، فإن مطار الملك خالد الدولي تخطى إجمالي عدد المسافرين به مليونين، بمعدل يومي بلغ 69889 مسافراً، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 17,530 ألف بمعدل يومي بلغ 517 رحلة.