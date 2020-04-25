تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً

"الأرصاد": حالة الرياح النشطة تشمل محافظاتها كافة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 12:37 PM

"الأرصاد": حالة الرياح النشطة تشمل محافظاتها كافة

تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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