المكسيك: 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29189 حالة

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

2

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 01:43 PM

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29189 حالة

المكسيك: 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 267

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المكسيك فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020