المكسيك: 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29189 حالة

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.