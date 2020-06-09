1099 حالة في الرياض.. 3 مدن سعودية تسجل 1.957 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة و1815 متعافياً

سجّلت ثلاث مدن سعودية 1.957 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 1099 حالة إصابة، ومكة المكرمة 411، وجدة 447، وهو ما بلغ مجموعه 1.957 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.